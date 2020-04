Trump acı konuştu ‘henüz en kötüsünü görmedik’

KOVID-19 salgınının aralık ayından bu yana dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 266 bin 598 oldu, 69 bin 168 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 260 bin 967 kişi iyileşti. Salgının yeni üssü ABD'de ise durum giderek kötüleşiyor. ABD'de dünden bu yana ölü sayısı 1076 artarak 9 bin 528'e yükseldi. Bu artış bir rekor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında ümit verici açıklamalarda bulunmadı. Trump, Kovid-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak" dedi. Özellikle New York kenti ve çevresinde yaşanan doktor sıkıntısına dikkati çeken Trump, "New York'a koronavirüsle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri doktor gönderiyoruz. Onların çok faydası olacak gerçekten" dedi. New York Valisi Andrew Cuomo da, eyalette cumadan cumartesine 630 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek, "Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz" uyarısında bulundu.