Türkiye ve İspanya’dan dayanışma

İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimlerinin, bir Türk şirketinden 3 milyon euro karşılığında satın aldığı 150 adet solunum cihazına el koyulduğuna ilişkin yalan haberlerin ardından, Türkiye ve İspanya hükümetlerinden dayanışma mesajları geldi. Türkiye'nin insani yardımına gösterilen tepkinin haksız olduğuna işaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır. Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum" açıklamasını yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, bu asılsız suçlamaların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır" dedi.Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bir tv kanalından yaptığı açıklamada, İspanyol basınında yer alan asılsız haberleri eleştirerek, "Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya zaten gidecek. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu" dedi. Çavuşoğlu "İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, biraz önce canlı yayında, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Türkiye ile ilgili çıkan suçlamaları kesinlikle, güçlü şekilde reddettiklerini söyledi" diye ekledi.