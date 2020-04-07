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’de evanjelistlerden ikinci koronavirüs ayini

'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 14:59 ABONE OL
ABD’de evanjelistlerden ikinci koronavirüs ayini

Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da " Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

"SANA EMREDİYORUM ŞEYTAN..."
Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

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ABD’de evanjelistlerden ikinci koronavirüs ayini
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