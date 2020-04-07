Adobe ürünleri ücretsiz oldu! Adobe'a ait ürünler 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek

Adobe tarafından yapılan duyuru, "Kampüste eğitimi sonlandıran ve COVID-19 nedeniyle çevrimiçi öğrenime geçen birçok okulda, uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için Adobe Creative Cloud masaüstü uygulamalarına daha fazla erişim sunduğumuzu duyuruyoruz" dedi. Açıklamada, "Bunu yapmanın, öğrenciler ve eğitimciler için evde Creative Cloud'a erişim yoluyla ders çalışmasını, ekip çalışmasını ve öğrencinin ilerlemesini takip etmeyi mümkün kılacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden biri olan Adobe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evine kapananların kullanması için geliştirdiği uygulamaları 60 gün süresince ücretsiz dağıtmaya başladı.

Adobe, öğretmen ve öğrenciler dahil geniş kullanıcı kitlesine yönelik olarak geliştirdiği bir dizi ürününü ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

Bu uygulamalardan biri olan Adobe Creative Cloud, ücretsiz olarak 60 gün boyunca kullanılabilecek. Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlanmışa benziyor.

Diğer yandan Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement uygulamaları da 60 gün süresince ücretsiz olacak.

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise Photoshop ve Premiere Pro uygulamalarının kampanyaya dahil olup olmadığı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iki uygulama da 60 gün bedava oldu.

Adobe dışında daha önce de Apple, fiyatı 3200 TL'yi bulan Final Cut Pro X ve Logic X Pro uygulamalarını ücretsiz hale getirmişti. (Kaynak: Hurriyet)