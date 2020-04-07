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'da TV ekanlarında coronavirüs bahanesiyle 'Şeytan' ayini

'da televizyon yayınları aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında coronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Yapılan ayindeki uygulamalar ilahi güçleri kullandığı iddiasıyla sözde şeytanla da konuşup emirler verirken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 17:27 ABONE OL
Amerika'da TV ekanlarında coronavirüs bahanesiyle 'Şeytan' ayini

Copeland coronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da " Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.

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"CORONAVİRÜSÜ YOK ETTİK!"

Misyonerlik yapan Kanneth Copeland Copeland, koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da "Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin. Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik" ifadelerini kullandı.

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Amerika'da TV ekanlarında coronavirüs bahanesiyle 'Şeytan' ayini
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