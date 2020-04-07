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’dan parazit öldürücü tablet

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Avustralya’dan parazit öldürücü tablet
Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Kovid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı. Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor. Japonya hükümeti ise klinik çalışmaları devam eden ve koronavirüse iyi geldiği belirtilen Avigan adlı grip ilacını 2 milyon kişiye yetecek şekilde stoklayacağını açıkladı.
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Avustralya’dan parazit öldürücü tablet
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