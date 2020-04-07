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'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik Kovid-19 eleştirisine yanıt

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı 'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamaları üzerine, "DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor." dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 20:51 ABONE OL
BM'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik Kovid-19 eleştirisine yanıt

Dujarric, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye yönelik sert eleştirilerine cevap verdi.

''DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor.'' diyen Dujarric, örgütün uluslararası sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede ''patladığını'' belirterek, ''DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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BM'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik Kovid-19 eleştirisine yanıt
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