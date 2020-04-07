Boris Johnson coronavirüs nedeniyle yoğun bakımda! Dünyanın gözü Dominic Raab'da! İşte dikkat çeken hayat hikayesi...

Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu İngiltere'den dün tüm dünyayı sarsan bir haber geldi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, önce hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise yoğun bakıma alındı. İngiliz basını Johnson'un durumunun kritik olduğuna dair iddiaları haberleştirirken, Times, Telegraph, Metro ve Sun gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" başlığını kullanırken Guardian ve Financial Times gazeteleri "Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Daily Mirror ise "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle yayımlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kabine İşleri Bakanı Michael Gove LBC radyosuna bağlanarak 55 yaşındaki Başbakan Johnson hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Bakan Gove, Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığını ancak oksijen desteği aldığını aktardı.

Gove, "Başbakan yakın gözetim altında" dedi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, "Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" ifadelerine yer verilmişti.

GÖREVİNİ DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB'A BIRAKMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testleri pozitif çıkmadan önce olası bir durumda işleri vekaleten Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yürüteceğini açıklamıştı. Karardan birkaç gün sonra Johnson'un koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

DÜNYANIN GÖZÜ RAAB'DA

İngiltere'de işleri vekaleten yürüten Dominic Raab, yaşanan son gelişmeler sonrası dünyanın gündemindeki bir numaralı isim oldu. Raab'ın kariyeri ve hayatı ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İngiliz Dışişleri bakanı Raab'ın hayatı ve kariyeri oldukça dikkat çekici.

NAZİLERDEN KAÇAN YAHUDİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

BBC Türkçe'de yer alan bilgilere göre; Raab'ın ailesi, Çekoslavakya'daki Nazi zulmünden kaçan Yahudiler arasında yer alıyor. Aile 1938 yılında İngiltere'ye geldi.

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde büyüyen Raab, Oxford'da hukuk lisansı, Cambridge'de ise hukuk yüksek lisansı yaptı.

ÖNCE BREXİT YANDAŞI SONRA BREXİT KARŞITI

Özel sektörde ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda avukatlık yaptıktan sonra 2006 yılında Brexit yanlısı Muhafazakar Parti vekili David Davis'e danışmanlık yaptı.

Ardından Brexit karşıtı Dominic Grieve'in ekibine katıldı.

FEMİNİSTLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNLERCE KONUŞULDU

Parlamentoya ilk olarak 2010'da giren Raab, bir yıl sonra bazı feministlerin "çirkin darkafalı" olduğunu söyleyerek dönemin İçişleri Bakanı There May'i kızdırmıştı.

May, aynı makalede erkeklerin de haksızlığa uğradığını yazan Raab'ı "cinsiyet savaşı körüklemekle" suçlamıştı.

Raab vekilliğinin ilk beş yılında partisi içinde önemli bir konumda değildi.

KARATEDE KARA KUŞAK SAHİBİ...

Karatede siyah kuşak sahibi olan Raab, 2015'te David Cameron'ın seçim zaferinin ardından Adalet Bakan Yardımcılarından biri oldu.

2016'daki referandum sırasında AB'den ayrılmak için başarılı bir kampanya yürüttü.

BAKANLIK DÖNEMİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Raab'ın 2017'deki "Gıda yardımı alan sıradan biri yoksulluktan mahzunlaşmış bir kişi değil, nakit akışı sıkıntısı yaşayan biridir" sözleri, dönemin Liberal Demokrat lideri Tim Farron tarafından bir hakaret olarak nitelendirilmişti.

Raab aynı yılın Haziran ayında hükümete Adalet Bakanlığı'nda geri döndü. Theresa May'in Ocak 2018'deki yeni bakanlar kurulunda Konut Bakanı olarak yer aldı. Bu, İngiltere'de kabinede yer almayan bakanlar içinde en önemli konumlardan biriydi.

Ve son olarak Brexit Bakanı Davis'in istifasının ardından onun yerine atanarak kabineye girdi.

MAY'İ ELEŞTİRDİ, İSTİFA ETTİ

Fakat Başbakan May ile ilişkisi sorunsuz ilerlemedi. Kasım 2018'de May'in Brexit tutumunu eleştirerek istifa etti.

Raab'ı istifaya götüren gerekçe, May'in Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngördüğü ihtiyat maddesiydi.

Etkili bir Brexit yanlısı olarak yaptığı bu açıklama parti içinde Theresa May'in Brexit planına artan itirazın bir simgesi olarak görüldü.

DESTEK ALAMADI ELENDİ...

May'in 2019'da istifasını açıklamasının ardından Raab parti liderliğine aday oldu fakat çok sayıda adayın arasında 33 milletvekilinin desteğini almayı başaramayarak üçüncü tura geçemedi.

Brexit yanlısı diğer iki isim olan Boris Johnson ve Michael Gove, Raab'ın elenmesinin ardından yarışa devam eden iki isim oldu.

Muhafazakar Parti içindeki en büyük Brexit yanlılarından olan Milletvekili Mark Francois o dönemde "Umarım Boris kazanır ve Dominic için kabinesinde bir yer ayarlar, çünkü bunu hak ettiğine inanıyorum" demişti.

Raab yarışta elendikten sonra Johnson'a destek açıklaması yapmış, 24 Temmuz'da da Dışişleri Bakanı olmuştu.

Yeni göreviyle, Boris Johnson'ın ardından ülke dışında en yüksek profilli siyasetçi oldu.

Aralık ayındaki genel seçimde ise koltuğunu kaybetmeye çok yaklaşmıştı. Liberal Demokrat adayın 2 bin 743 oy önünde sandalyesini korumayı başardı.

Partisinin Avam Kamarası'nda büyük bir çoğunluk sağlamasıyla birlikte 31 Ocak'ta İngiltere'yi AB'den çıkarma hayalinin gerçekleşmesine tanık oldu.

O günden bu yana AB ile yapılan Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakereleri, İngiltere hükümetinin gündeminin ilk sırasındaki yerini koronavirüse bıraktı.

AB ile müzakereler video görüşmelerle devam ediyor.

JOHNSON'UN EN YAKINI

Raab, Johnson'ın başına bir şey gelmesi durumunda hükümetin başına geçecek kişi olarak belirlenmişti.

İngiliz hükümeti Başbakan Johnson'ın en kısa sürede göreve dönmeyi umduğunu söylüyor.

Fakat Johnson'ın kendini iyi hissedene kadar göreve dönmemesi gerektiğini düşünenler de var.

KRİZE ÇÖZÜM ARAMA GÖREVİ ONUN

Böyle olursa Dominic Raab'ın, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı en büyük krize çözüm bulma görevini üstlenmesi gerekecek.

En azından birkaç günlüğüne.

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