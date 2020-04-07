Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Boris Johnson yoğun bakımda

yoğun bakımda

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Boris Johnson yoğun bakımda
Pazar akşamı Kovid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson (55) yoğun bakıma alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde gözlem altında tutulduğu hatırlatılarak, "Öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" bilgisine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a geçmiş olsun dileklerini ileterek ABD halkının onun için dua ettiğini söyledi. Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boris Johnson yoğun bakımda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA