Boris Johnson yoğun bakımda

Pazar akşamı Kovid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson (55) yoğun bakıma alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde gözlem altında tutulduğu hatırlatılarak, "Öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" bilgisine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a geçmiş olsun dileklerini ileterek ABD halkının onun için dua ettiğini söyledi. Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.