Boris Johnson'un sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi! Hamile nişanlısında da corona virüs belirtileri var...

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor fakat Johnson solunum cihazına bağlanmadı. Doktorlar, dün akşam Johnson'un hastaneye kaldırılması gerektiğini önermiş tavsiye üzerine yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanının testlerden sonra kötüleştiği ifade edilmişti. Öte yandan son dakika bilgisine göre Boris Johnson'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds da corona virüs belirtileri göstermişti.

İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğu ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Michael Gove, BBC'ye yaptığı açıklamada, Johnson'ın durumunun pazar günü bir dizi test için hastaneye kaldırıldıktan sonra kötüleştiğini söyledi.

OKSİJEN DESTEĞİ VERİLDİ!

Yoğun bakımda tutulmasının nedenlerinden birinin, sağlık ekibinin uygun gördüğü her türlü desteği gerektiğinde sağlayabilmesi olduğunu belirten Gove, ancak oksijen desteği verilen Johnson'ın "solunum cihazına bağlanmadığını" kaydetti.

Başbakanın zatürre olup olmadığı şeklindeki soru üzerine "bunu bilmediğini" belirten Gove, "Durumunda herhangi bir değişiklik olursa, 10 Numara (Başbakanlık) ülkeyi haberdar etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Başbakan'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Johnson'ın "emin ellerde" olduğunu söyledi.