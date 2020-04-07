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: Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! İşte gün gün koronavirüs belirtileri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya ve tehlike saçmaya devam ederken haberleri de peş peşe geliyor. Her geçen gün ülkelerin vaka ve ölü sayılarında artış gözlemlenirken öte yandan tedavi ve aşı çalışmaları da sürüyor. Koronavirüs salgını ile ilgili en merak edilenlerden bir tanesi de oluyor. Son olarak; ABD'li nörologların yaptığı araştırmalara göre; beyinde hasara neden olduğu ortaya çıkarken öte yandan konuşma bozukluğu ya da tepki azalması gibi belirtiler gösterdiği ortaya çıkmıştı. En bilinen belirtileri arasında yer alan; yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerin dışında tat ve koku alma duyularında eksiklikler de görülüyor. Kronik hastalığı olmayan ve genç kişilerde bazen hiçbir belirti bile göstermeyebiliyor. Öte yandan İngiltere'de 400 binden fazla insanın semptomlarının incelenerek yapıldığı araştırmada; koku ve tat kaybı arasında yer aldı. Buna göre; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte corona belirtileri ve son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:19 ABONE OL
CORONA BELİRTİLERİ SON DAKİKA: Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! İşte gün gün koronavirüs belirtileri!

Corona virüsü salgını ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu virüsün yayılmasının önüne geçilmesi açısından tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken corona belirtilerine bir yenisi daha eklendi. İlk belirtileri arasında yer alan; ateş, kuru, öksürük, nefes darlığı gibi grip benzeri şikayetlerin ardından koku ve tat alma duyusunda eksiklik olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlarında dışında ise ABD'li nörologların yaptığı incelemelerde beyinde hasara yol açtığı, konuşma bozukluğu ya da tepki azalması gibi semptomlar görüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan yine İngiltere'de hakkında yapılan araştırmaya göre; baş araştırmacı Profesör Tim Spector, "Koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre koronavirüs olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. İşte ve haberinin detayları…

GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ!

Corona virüsü belirtileri her geçen gün farklı semptomlar ile kendini gösteriyor. Genç ve kronik hastalığı bulunmayanlarda hiçbir belirti göstermezken bazı hastalarda ise grip benzeri şikayetler ile ortaya çıkıyor. Kuru öksürük, sırt ağrısı, nefes darlığı, ateş gibi belirtilerin ardından koku ve tat alma duyularında eksiklik olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak ise beyinde hasara yol açtığı ABD'li nörologların yaptıkları çalışmalar sonucu belli olurken bununla birlikte tepki azalması ya da konuşma bozukluğu gibi belirtiler ile de kendini göstermeye başladı.

İşte son dakika corona virüsü belirtileri…

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CORONA BELİRTİLERİ SON DAKİKA: Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! İşte gün gün koronavirüs belirtileri!
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