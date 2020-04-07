Corona virüsü test merkezinde çatışma!

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerde test merkezleri oluşturuluyor. Fildişi Sahilleri'nde koronavirüsle mücadele kapsamında inşa edilen ve henüz yarısı tamamlanan koronavirüs test merkezi tepkiye neden oldu. Bölge sakinleri merkeze konumu nedeniyle tepki gösterirken, salgının yerleşim yerlerine yayabileceğinden endişe ettiklerini ifade ettiler. Abidjan kenti Yopougon bölgesinde 100 protestocu, inşa halindeki test merkezini yıkmaya çalışarak, bölgede lastik yakıp barikat kurdu. Polis ekipleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular taş atarak karşılık verdi.

Test merkezine tepki gösteren protestoculardan Joel Blehi, "Bizi öldürmek istiyorlar. Bu merkezi burada istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tepkinin Covid-19 hastalarının merkezde tedavi edileceği yönündeki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ifade edildi. Polis Sözcüsü Charlemagne Bleu, "İletişim eksikliği var. Burası daha çok bölge sakinleri için bir test merkezi" dedi.

Koronavirüs nedeniyle okulların, ibadet yerlerinin ve bazı iş yerlerinin kapatıldığı Fildişi Sahilleri'nde virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam 261 koronavirüs vakası bulunuyor.