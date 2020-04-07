Son Dakika Haberi: Fransa'da coronavirüs kaynaklı ölümler 10 bin 328'e yükseldi

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fransa'dan gelen son açıklamada ölü sayısının son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldiği ifade edildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 127'YE YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 22 bin 837 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1555'lik artışla 24 bin 392'ye çıktığını kaydetti.