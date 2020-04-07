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Havalimanı yangınında 3 bin 500 araç kül oldu

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Havalimanı yangınında 3 bin 500 araç kül oldu
ABD'nın Fort Meyers kentindeki uluslararası havalaanının yeşil alanında çıkan yangın 3 bin 500 kiralık aracın kül olmasına neden oldu. Geçtiğimiz Cuma meydana gelen yangın 15 dönümlük arazide etkili oldu. Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar park halindeki binlerce aracın kül olmaktan kurtarılamadığı duyuruldu. 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Havalimanı yangınında 3 bin 500 araç kül oldu
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