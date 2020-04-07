Hem İspanyol gribini hem koronavirüsü yendi

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Biella kentinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü yendi. Hastalığı yenen Zanusso, dünya üzerinde koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu. İyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar, Zanusso'yu umut ışığı olarak görüyor. Zanusso, 1918- 1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı İspanyol gribini de yenmişti. İtalya'nın Biella kentinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso'ya, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 17 Mart'ta hastaneye kaldırılmış, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.