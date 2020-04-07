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İngiltere Başbakanı Johnson coronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı! hakkında son dakika açıklama...

İngiltere Başbakanı ateş ve öksürük belirtilerinin ardından 27 Mart'ta coronavirüs testi yaptırmış ve sonucu pozitif çıkmıştı. 'un durumu 10 gün içinde kötüleşti ve pazar akşamı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Boris Johnson'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklama geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 17:23 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Johnson coronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı! Boris Johnson hakkında son dakika açıklama...

İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "(Johnson'ın) Durumu gece boyunca stabildi. Morali yerinde ve zatürre teşhisi konmadı." bilgisi verildi.

55 yaşındaki Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği, mekanik veya suni solunum cihazına ihtiyaç duymadığı da belirtildi.

DURUMU 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI"

İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

- Nişanlısında da virüs belirtileri görülmüştü

Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

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İngiltere Başbakanı Johnson coronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı! Boris Johnson hakkında son dakika açıklama...
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