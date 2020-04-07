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Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi
Giriş Tarihi: 7.4.2020 18:27Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 18:49ABONE OL
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.