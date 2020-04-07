Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

Son dakika: 'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan can almaya devam ediyor. Son olarak 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan corona virüs can almaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiltere'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA