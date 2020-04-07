İspanya umut veriyor

Dünya genelinde yeni
tip koronavirüs
(Kovid-19)
salgını sebebiyle
hayatını kaybedenlerin
sayısı
74 bin 105'e,
vaka sayısı ise 1
milyon 334 bin
233'e ulaştı.
En fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 169 can kaybıyla İspanya, 10 bin 662 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.
* Avrupa'da
ölümlerin sayısının 50 binin üzerine çıktı.
* İspanya'da
hayatını kaybedenlerin sayısı 528 artışla 13 bin 169'a çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti. Ülkede 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı kaydedildi.
* İtalya
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyon nüfuslu ülkeyi adeta hapishaneye çeviren sıkı karantina uygulamasını artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu.
* Fransa
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı. Ülkede can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor
* Almanya'da
vaka sayısı 100 bini geçti. Ölü sayısı 1695'e yükseldi. Essen, Berlin ve Brandenburg'da 3 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti.
* ABD'nin
New York şehrinde ölü sayısı 5 bine yaklaştı. Ölenlerin parklara gömülmesi tartışmaya açıldı.
* İran'da
Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, koronavirüsle ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savunarak, "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı" dedi.
* Japonya
, 6 aylık acil durum ilan etmeye hazırlanıyor.