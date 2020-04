İspanya umut veriyor

Dünya genelinde yenitip koronavirüs(Kovid-19)salgını sebebiylehayatını kaybedenlerinsayısı74 bin 105'e,vaka sayısı ise 1milyon 334 bin233'e ulaştı.En fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 169 can kaybıyla İspanya, 10 bin 662 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.ölümlerin sayısının 50 binin üzerine çıktı.hayatını kaybedenlerin sayısı 528 artışla 13 bin 169'a çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti. Ülkede 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı kaydedildi.Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyon nüfuslu ülkeyi adeta hapishaneye çeviren sıkı karantina uygulamasını artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu.Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı. Ülkede can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyorvaka sayısı 100 bini geçti. Ölü sayısı 1695'e yükseldi. Essen, Berlin ve Brandenburg'da 3 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti.New York şehrinde ölü sayısı 5 bine yaklaştı. Ölenlerin parklara gömülmesi tartışmaya açıldı.Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, koronavirüsle ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savunarak, "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı" dedi., 6 aylık acil durum ilan etmeye hazırlanıyor.