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umut veriyor

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
İspanya umut veriyor
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 105'e, vaka sayısı ise 1 milyon 334 bin 233'e ulaştı.
En fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 169 can kaybıyla İspanya, 10 bin 662 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.
* Avrupa'da ölümlerin sayısının 50 binin üzerine çıktı.
* İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 528 artışla 13 bin 169'a çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti. Ülkede 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı kaydedildi.
* İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyon nüfuslu ülkeyi adeta hapishaneye çeviren sıkı karantina uygulamasını artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu.
* Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı. Ülkede can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor
* Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti. Ölü sayısı 1695'e yükseldi. Essen, Berlin ve Brandenburg'da 3 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti.
* ABD'nin New York şehrinde ölü sayısı 5 bine yaklaştı. Ölenlerin parklara gömülmesi tartışmaya açıldı.
* İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, koronavirüsle ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savunarak, "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı" dedi.
* Japonya, 6 aylık acil durum ilan etmeye hazırlanıyor.

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İspanya umut veriyor
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