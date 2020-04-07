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çark etti: Binlerce kişi ölecek

Pandemiye karşı herhangi bir sert tedbir almayan 'te Başbakan Stefan Lofven halkına uyarı geldi: Sayısız ölüme hazır olmalıyız

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
İsveç çark etti: Binlerce kişi ölecek
Kovid-19 salgını boyunca birçok ülke sıkı karantina kuralları uygularken İsveç'te ise şimdiye kadar halkın sokağa çıkmasını engelleyecek bir adım atılmadı. 9.5 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 6 bin 800'den fazla vaka tespit edilirken ölü sayısı da 400'ü aştı. Pandemiye karşı sert tedbirler alınmamasına karşılık 2 bin 300 doktor ile akademisyenin isyanının ardından İsveç Başbakanı Lofven kameralar karşısına geçti.

HAYAT NORMAL SEYRİNDE
Başbakan Lofven, halkını sert karantina kuralları almamaları halinde binlerce kişinin öleceği konusunda uyardı. İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatıldı.
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İsveç çark etti: Binlerce kişi ölecek
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