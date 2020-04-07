İsveç çark etti: Binlerce kişi ölecek

Kovid-19 salgını boyunca birçok ülke sıkı karantina kuralları uygularken İsveç'te ise şimdiye kadar halkın sokağa çıkmasını engelleyecek bir adım atılmadı. 9.5 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 6 bin 800'den fazla vaka tespit edilirken ölü sayısı da 400'ü aştı. Pandemiye karşı sert tedbirler alınmamasına karşılık 2 bin 300 doktor ile akademisyenin isyanının ardından İsveç Başbakanı Lofven kameralar karşısına geçti.Başbakan Lofven, halkını sert karantina kuralları almamaları halinde binlerce kişinin öleceği konusunda uyardı. İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatıldı.