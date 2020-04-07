İtalya'daki Nerola Köyü coronavirüs laboratuvarı oldu! Askerler köyü sardı, köylüler şaşkın: Her şey çok hızlı oldu...

İtalya'daki Nerola Köyü, yeni tip koronavirüse dair bilinmeyenlerin anlaşılmasına yardımcı olabileceği düşünülerek laboratuvar olarak kullanılmaya karar verildi.

Geçtiğimiz hafta Roma'nın eteklerinde yer alan Nerola köyünde 77 kişide koronavirüs vakasının görülmesinin ardından kırmızı bölge ilan edilen Nerola'da giriş çıkışlar kapatılırken, köyün koronavirüsü anlamak için laboratuvar olarak kullanılmasına karar verildi.

Virüs ilk olarak bir bakımevinde görülürken, iki kişinin ölümüne neden oldu ve kısa süre içinde köye yayıldı. Köydeki yaklaşık 1900 kişiye koronavirüs testi yapılırken, kaç kişinin semptom göstermeden virüs taşıdığı, virüsün insan vücudunda nasıl canlı kaldığı ve öldüğünü anlamak için de kullanılacak.

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Nerola Belediye Başkanı Sabrina Granieri, "Bizim fedakarlığımız tüm bilim camiası tarafından kullanılacak" dedi.

İtalya sağlık yetkilileri sözcüsü ise, enfekte insan sayısı ile köy nüfusu karşılaştırıldığında, sayının fazla oluşunu değerlendirerek, "Virüsün daha fazla yayılma riskini alamadık" açıklamasında bulundu.

Nerola'da karantina ilan edilmesiyle, halkın alışveriş, eczaneye gitme gibi ihtiyaçlarını ise ordu karşılıyor.

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan bakımevinde görevli bir doktor ise, "Her şey çok hızlı gelişti, onlar için endişeliyim, 104 yaşında biri bile var. İlk başta gelip ordu açıklayana kadar koronavirüs gibi görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

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