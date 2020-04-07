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’da korona virüsü vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi... Hükümet, ilan edecek

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 11:11 ABONE OL
Japonya’da korona virüsü vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi... Hükümet, OHAL ilan edecek

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi. Hükümetin virüsle mücadele kapsamında OHAL ilan etmesi bekleniyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü salgını Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 4 bin 820'ye ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 108 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

108 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bugüne kadar 11'i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 108 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Japonya'da, hükümetin virüsle mücadele kapsamında alınan OHAL kararını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kararın, yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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Japonya’da korona virüsü vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi... Hükümet, OHAL ilan edecek
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