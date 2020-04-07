Japonya'dan son dakika corona virüsü kararı! Yarın başlıyor...

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo, liman kenti Osaka ve diğer beş farklı bölgede Olağaüstü Hal ilan etti.

Japan Times'ın haberine göre, Japon nüfusunun yüzde 44'ünün yaşadığı yerlerdeki uygulama Çarşamba günü başlayacak ve bir ay boyunca yürürlükte kalacak.

Düzenlemeyle bölge valileri, okulları ve işletmeleri kapatma kararı alabilecek, ancak halka evlerinde kalma kuralı getirme yetkileri bulunmayacak.

Abe daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada "Olağanüstü hal ilan etmeye karar verdik, çünkü koronavirüsün ülke geneline hızla yayılmasının yaşamlar ve ekonomi üzerinde dev bir etkisi olacağını düşündük" dedi.

Japonya hükümeti ayrıca, Japon Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sine eşit olan 990 milyar dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketi de açıklayacak.

Başkent Tokyo'daki koronavirüs vakaları geçen hafta iki kattan fazla arttı ve 1200'e ulaştı. Bugün de 80 yeni vaka açıklandı.

Ülke genelindeyse, vaka sayısı 4 bini aşarken, 93 kişi hayatını kaybetti.