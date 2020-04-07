Kraliçe Elizabeth'ten son dakika Boris Johnson açıklaması! İngiliz medyasından olay iddia: Hayatta kalma şansı...

Koronavirüs ile mücadele eden İngiltere'de dün şoke eden bir gelişme yaşandı. Daha önce koronavirüse yakalandığını açıklayan Boris Johnson aniden hastaneye kaldırıldı. Uzun süre açıklama gelmezken, akşam saatlerinde Boris Johnson'un yoğun bakıma alındığı duyuruldu. İngiliz basını Başbakanın sağlık durumunun kritik olduğunu belirten haberleri okuyucularına servis ederken, Başbaknalık Ofisi'nden de benzer bir açıklama geldi. Kabine Bakanı Gove ise temkinli bir açıklama yaptı. Dünyanın odaklandığı sıcak gelişme ile ilgili son açıklama Kraliçe Elizaneth'ten geldi. Elizabeth, Başbakan Johnson ile ilgili dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

İNGİLİZ MEDYASI: BORİS'İN DURUMU KRİTİK

İngiltere basını dünyayı şoke eden gelişme sonrası Boris Johnson'un sağlık durumu ile ilgili son dakika haberlerini art arda duyurmaya başladı. Haberlerin ortak noktası Başbakan Johnson'un sağlık durumunun kiritk olduğuydu. Birbirinden farklı başlıklarla duyurulan haberlerde Boris Johnson'un hayatta kalma olasılığına bile yer verildi.

DAİLY MİRROR: YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan Daily Miror, Boris Johnson'un sağlık durumuna geniş yer ayırdı. Mirror, "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" dedi

Times, Telegraph, Metro ve Sun gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" başlığını kullanırken Guardian ve Financial Times gazeteleri "Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.