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Lübnanlı mahkumlar genel af talebiyle hapishanede çıkardı

'ın Trablusşam kentinde bulunan Kubbe Hapishanesi'ndeki mahkumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü genel af talebiyle çıkardı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 01:04 ABONE OL
Lübnanlı mahkumlar genel af talebiyle hapishanede yangın çıkardı

Hükümlüler, ülkede Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından gündeme gelen genel af konusunda hükümetin henüz herhangi bir adım atmamasına dikkati çekmek üzere yatakları ve koğuşlardaki bazı eşyaları ateşe verdi.

Sivil savunma birimlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken mahkumların yakınları hapishane önünde toplanarak sloganlar attı. Burada güvenlik güçleriyle tutuklu yakınları arasında arbede yaşandı.

ASKERLERE TAŞLA SALDIRILDI

Olayla ilgili Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hapishaneyi basmaya çalışan tutuklu aileleri ile diğer bazı kişilerin askerlere taşla saldırdığı belirtildi.Taşlı saldırı sonucu biri rütbeli 13 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın yatıştırılması ve durumun normale dönmesi için bölgedeki askerlerin görevlerini sürdürdüğü kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 548, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 19 olarak açıklamıştı.

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Lübnanlı mahkumlar genel af talebiyle hapishanede yangın çıkardı
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