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'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor

Coronavirüs testiyle ilgili pozitif olduğuna ilişkin söylentiler yayılan Devlet Başkanı 'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in koronavirüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:27 ABONE OL
Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor

Rus medyasında yer alan habere göre, Sözcü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında pozitif bulguların olmadığını iletti ve "(Putin) doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti. Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmişti.

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Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor
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