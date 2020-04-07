Rusya'dan son dakika açıklaması: Trump uzayı özelleştiremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi. Peskov gazetecilerin Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

UZAY ÖZELLEŞTİRİLEMEZ

Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.