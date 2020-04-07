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'dan son dakika açıklaması: Trump uzayı özelleştiremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı 'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi. Trump'ın daha önce de uzay çalışmalarına ilişkin açıklamaları olmuş ve dünyanın birçok ülkesinden konuya ilişkin "ABD Başkanının buna tek başına karar vermesi söz konusu olamaz" tepkileri yükselmişti.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 14:30 ABONE OL
Rusya'dan son dakika açıklaması: Trump uzayı özelleştiremez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi. Peskov gazetecilerin Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

UZAY ÖZELLEŞTİRİLEMEZ

Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.

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Rusya'dan son dakika açıklaması: Trump uzayı özelleştiremez
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