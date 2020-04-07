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ve Principe'te ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi ve Principe'te ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 23:46 ABONE OL
Sao Tome ve Principe'te ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Afrika basınındaki haberlere göre, Sao Tome ve Principe Başbakanı Jorge Bom Jesus, Kovid-19 belirtisi gösteren 4 kişinin, adada test ekipmanı olmaması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en yakın kara ülkesi Gabon'a sevk edildiğini duyurdu.

Burada yapılan testlerde 4 kişinin de Kovid-19 pozitif çıktığını belirten Jesus, ülke olarak virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Başbakan Jesus, sınırlarını kapattıklarını ve vakalarla teması olan kişilerin izole edilerek izleneceğini kaydetti.

Gine Körfezi'nde, Gabon ve Ekvator Ginesi kıyılarından 350 kilometre açıkta bulunan Sao Tome ve Principe en önemli geliri turizmden elde ediyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Sao Tome ve Principe'teki yatırımların neredeyse yüzde 90'ı uluslararası yardımlarca finanse ediliyor.

Afrika kıtasında, Lesotho ve Komorlar Birliği olmak üzere iki ülkede halen Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

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Sao Tome ve Principe'te ilk Kovid-19 vakaları görüldü
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