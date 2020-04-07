UZMANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü için tarih verildi! “En kritik döneme girdik” dedi ve…

Corona virüsü salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulunan Bilim Kurulu'nun Acil Tıp Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz kritik döneme girildiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarının zorlu koşullar altında corona virüsle mücadele verdiğini ifade ederken öte yandan "Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi. Asıl önemli olanın ise ülke olarak bu durumu en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan isim "En kritik döneme girdik" diyerek corona virüs için tarih verdi.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Bilim Kurulu'nun Acil Tıp Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. "Bir süre daha dişimizi sıkarsak, Haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" derken en kritik döneme girildiğinin de altını çizdi.

İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları!

