Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri UZMANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü için tarih verildi! “En kritik döneme girdik” dedi ve…

UZMANINDAN AÇIKLAMASI: Corona virüsü için tarih verildi! “En kritik döneme girdik” dedi ve…

Corona virüsü salgını ile ilgili haberleri peş peşe gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Salgın ile ilgili açıklama yapan 'nun Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre kritik açıklamalarda bulundu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, acillerde sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini anlattı. Tüm personelin, korucuyu ekipman giyerek görev yaptığını belirtirken, en az 8 saatlik bir vardiya boyunca yüzlerinde maske, koruyucu gözlük gibi ekipmanlar ile çalıştıklarını ve koşulların zorluğunu vurguladı. Öte yandan corona virüs salgını için de kritik tarihi açıkladı. "Bu iki hafta olmak üzere Nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız" dedi. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 08:32 ABONE OL
UZMANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü için tarih verildi! “En kritik döneme girdik” dedi ve…

Corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarında bulunan 'nun Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre kritik döneme girildiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarının zorlu koşullar altında corona virüsle mücadele verdiğini ifade ederken öte yandan "Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi. Asıl önemli olanın ise ülke olarak bu durumu en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan isim "En kritik döneme girdik" diyerek corona virüs için tarih verdi.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Bilim Kurulu'nun Acil Tıp Uzmanı üyesi , corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. "Bir süre daha dişimizi sıkarsak, Haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" derken en kritik döneme girildiğinin de altını çizdi.

İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UZMANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü için tarih verildi! “En kritik döneme girdik” dedi ve…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA