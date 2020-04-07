Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Bilim insanlarından coronavirüs hakkında önemli buluş! Coronavirüsün zayıf noktası...

Son dakika haberi: Bilim insanlarından hakkında önemli buluş! Coronavirüsün zayıf noktası...

'in Wuhan kentinde bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan ve hızla yayılan salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 1 milyon 300 bini üzerinde kişiyi etkilemiş bulunan coronavirüs salgınını durdurmak için dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç bulma çalışmaları devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre biyomedikal araştırma şirketi coronavirüsün zayıf noktasını buldu.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim insanlarından coronavirüs hakkında önemli buluş! Coronavirüsün zayıf noktası...

salgını dünya genelinde 1 milyon 300 binin üzerinde kişiyi etkilemiş durumda, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerine çıktı. Coronavirüs (Covid-19) ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ederken aşı ve ilaç bulma çalışmaları da sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüsün zayıf noktası bulundu. coronavirüse karşı geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

İŞTE SON DAKİKA HABERİN DETAYLARI...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bilim insanlarından coronavirüs hakkında önemli buluş! Coronavirüsün zayıf noktası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA