Son dakika haberi: Bilim insanlarından coronavirüs hakkında önemli buluş! Coronavirüsün zayıf noktası...

Coronavirüs salgını dünya genelinde 1 milyon 300 binin üzerinde kişiyi etkilemiş durumda, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerine çıktı. Coronavirüs (Covid-19) ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ederken aşı ve ilaç bulma çalışmaları da sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüsün zayıf noktası bulundu. coronavirüse karşı geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

İŞTE SON DAKİKA HABERİN DETAYLARI...