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Haberi | 'ın durumu kötüleşince... Başkanı Trump da harekete geçti! "Ben ve Başkan Yardımcısı..."

Başkanı ’tan kaynaklı KOVİD-19 salgını ile ilgili haberi geldi. Önceki gün, İngiltere Başbakanı ’ın corona virüsü belirtileri kötüleştiği için yoğun bakım ünitesine alınması ile ilgili açıklama yapan Trump, ABD yönetiminin Boris Johnson’ın doktorları ile temas halinde olduğunu söyledi ve açıklamasında flaş ifadelere yer verdi. Johnson’ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ve durumunun ağırlaşmasının ardından Trump, kendisinin ve yardımcısının aralıklarla corona virüsü testi olacağını duyurdu. İşte, Trump’ın Boris Johnson’ın hatalığı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin detaylar ve dünyanın gündemine bomba gibi düşen corona virüsü testi duyurusu…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Boris Johnson'ın durumu kötüleşince... ABD Başkanı Trump da harekete geçti! Ben ve Başkan Yardımcısı...

İlk olarak Pazar akşamı Londra'daki St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyada "iyi bir ruh hali" içinde olduğunu ve yapılacakların "rutin testler" olduğunu söylemişti. Ancak Johnson'ın sağlığındaki belirgin değişiklik, bütün dünyada bomba etkisi yarattı. İngiltere'de kendisini destekleyen siyasetçilerden muhalefet liderlerine kadar birçok isim Boris Johnson için iyi dileklerini paylaşan mesajlar yayınladı. Boris'le ilgili bir açıklama da Başkanı Donald Trump'tan geldi.

DAHA ÖNCE TEMAS ÇEVRESİNDEN BEŞ KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı konferansta bir kişinin ve görüştüğü Brezilyalı 4 yetkilinin corona testinin pozitif çıkması üzerine Trump da teste girmiş ve sonucu negatif çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump günlük basın toplantısında corona virüsü ile ilgili sorulara yanıt verdi ve yönetiminin Johnson'un doktorlarıyla temas halinde olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, kendisi ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte, Trump'ın yaptığı açıklama…

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Son Dakika Haberi | Boris Johnson'ın durumu kötüleşince... ABD Başkanı Trump da harekete geçti! "Ben ve Başkan Yardımcısı..."
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