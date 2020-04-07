Son Dakika Haberi | Boris Johnson'ın durumu kötüleşince... ABD Başkanı Trump da harekete geçti! "Ben ve Başkan Yardımcısı..."

İlk olarak Pazar akşamı Londra'daki St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyada "iyi bir ruh hali" içinde olduğunu ve yapılacakların "rutin testler" olduğunu söylemişti. Ancak Johnson'ın sağlığındaki belirgin değişiklik, bütün dünyada bomba etkisi yarattı. İngiltere'de kendisini destekleyen siyasetçilerden muhalefet liderlerine kadar birçok isim Boris Johnson için iyi dileklerini paylaşan mesajlar yayınladı. Boris'le ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

DAHA ÖNCE TEMAS ÇEVRESİNDEN BEŞ KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı konferansta bir kişinin ve görüştüğü Brezilyalı 4 yetkilinin corona testinin pozitif çıkması üzerine Trump da teste girmiş ve sonucu negatif çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump günlük basın toplantısında corona virüsü ile ilgili sorulara yanıt verdi ve yönetiminin Johnson'un doktorlarıyla temas halinde olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, kendisi ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte, Trump'ın yaptığı açıklama…