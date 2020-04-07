Son dakika haberi... Corona virüs katliamı! Karantinada dehşet saçtı
Rusya basını bu haberi konuşuyor. Tüyler ürperten olayda, corona virüs karantinasında olan kadın doktorun kocası, çok gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:47Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 11:48ABONE OL
Korkunç olay, Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Yelatma kentinde meydana geldi. Eşi yakın zamanda doğum yapan ve bir süredir babalık izninde olan 31 yaşındaki Anton Franchikov adlı adam, önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı.