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Son dakika haberi... Corona virüs katliamı! Karantinada dehşet saçtı

basını bu haberi konuşuyor. Tüyler ürperten olayda, corona virüs karantinasında olan kadın doktorun kocası, çok gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika haberi... Corona virüs katliamı! Karantinada dehşet saçtı

Korkunç olay, 'nın Ryazan bölgesindeki Yelatma kentinde meydana geldi. Eşi yakın zamanda doğum yapan ve bir süredir babalık izninde olan 31 yaşındaki Anton Franchikov adlı adam, önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı.

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Son dakika haberi... Corona virüs katliamı! Karantinada dehşet saçtı
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