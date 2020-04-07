Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi | Corona virüsü Charles Lieber tarafından ABD’de üretildi ve Çin’e satıldı iddiası gerçek mi?

| Charles Lieber tarafından ’de üretildi ve ’e satıldı iddiası gerçek mi?

salgını ile ilgili kan donduran bir geldi. Her gün on binlerce insanı enfekte eden ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ’li bir doktorun, Amerika’da üretilen corona virüsü ’e sattığı gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve ABD Adalet Bakanlığı’na ait resmi açıklama videosu ile paylaşılan bu iddia, dünya ve ’de en çok araştırılan konular arasına girdi. ‘Çin’e corona virüsü satan doktor tutuklandı’ haberi ile ilgili yapılan son dakika açıklamasına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 11:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü Charles Lieber tarafından ABD’de üretildi ve Çin’e satıldı iddiası gerçek mi?

Devam eden KOVİD-19 salgını, sosyal medya kullanıcıları tarafından körüklenen bir dizi komplo teorisini de ortaya çıkardı. Bu komplo teorilerinin çoğu yalanlanırken, corona virüsünün ABD'de bir laboratuvarda üretildiği, sonrasında gizlice Çin'e satıldığı ve satan doktorun da tutuklandığı ile ilgili iddia bütün dünyada bomba etkisi yarattı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı resmi 'tutuklama' açıklaması ile desteklenen bu iddia, kısa sürede tüm dünyada Trend listesine girdi. Bu iddiaya ilişkin detayları araştırdık. Konu hakkında doğrulanmış bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İDDİA: ABD'Lİ DOKTOR CORONA VİRÜSÜNÜ ÇİN'E SATTI

Corona virüsü ile ilgili komplo teorilerinin ya çok az bir doğruluk payı vardır ya da hiç güvenilirliği yoktur. Dün ise, ABD'de bir doktor hakkında benzer şekilde şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki birçok internet kullanıcısı, koronavirüsün ABD'de Dr Charles Lieber adlı bir bilim adamı tarafından üretildiğini ve satıldığını iddia ediyor. Paylaşılan haberler, Dr. Charles Lieber'in, 'KOVİD-19 salgınının kökeni ile ilişkili olan bir laboratuvarından para almak' suçlamasıyla gözaltına alındığını ileri sürüyordu. Çeşitli kullanıcılar ayrıca Dr. Charles Lieber'in Çin kökenli diğer iki öğrencisi ile birlikte gözaltına alındığını belirtiyorlardı.

İşte, bu iddiaya ilişkin detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Corona virüsü Charles Lieber tarafından ABD’de üretildi ve Çin’e satıldı iddiası gerçek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA