Son Dakika Haberi | Corona virüsü Charles Lieber tarafından ABD’de üretildi ve Çin’e satıldı iddiası gerçek mi?

Devam eden KOVİD-19 salgını, sosyal medya kullanıcıları tarafından körüklenen bir dizi komplo teorisini de ortaya çıkardı. Bu komplo teorilerinin çoğu yalanlanırken, corona virüsünün ABD'de bir laboratuvarda üretildiği, sonrasında gizlice Çin'e satıldığı ve satan doktorun da tutuklandığı ile ilgili iddia bütün dünyada bomba etkisi yarattı. ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı resmi 'tutuklama' açıklaması ile desteklenen bu iddia, kısa sürede tüm dünyada Trend listesine girdi. Bu iddiaya ilişkin detayları araştırdık. Konu hakkında doğrulanmış bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İDDİA: ABD'Lİ DOKTOR CORONA VİRÜSÜNÜ ÇİN'E SATTI

Corona virüsü ile ilgili komplo teorilerinin ya çok az bir doğruluk payı vardır ya da hiç güvenilirliği yoktur. Dün ise, ABD'de bir doktor hakkında benzer şekilde şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki birçok internet kullanıcısı, koronavirüsün ABD'de Dr Charles Lieber adlı bir bilim adamı tarafından üretildiğini ve satıldığını iddia ediyor. Paylaşılan haberler, Dr. Charles Lieber'in, 'KOVİD-19 salgınının kökeni ile ilişkili olan bir Çin laboratuvarından para almak' suçlamasıyla gözaltına alındığını ileri sürüyordu. Çeşitli kullanıcılar ayrıca Dr. Charles Lieber'in Çin kökenli diğer iki öğrencisi ile birlikte gözaltına alındığını belirtiyorlardı.

İşte, bu iddiaya ilişkin detaylar...