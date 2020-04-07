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Son dakika: 'da 11 milletvekiline daha teşhisi kondu!

Koronavirüsün etkisini en şiddetli şekilde yaşayan ülkelerden biri olan 'da yine milletvekillerinde tespit edildi. Bürokrasi ve devlet yetkililerinde ciddi bir Koronavirüs salgını oluşan İran'da 11 milletvekilinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.Öte yandan 50 vekilin testinin pozitif çıkabileceği öğrenildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika: İran'da 11 milletvekiline daha Koronavirüs teşhisi kondu!

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.

23 VEKİLE TEŞHİS KONMUŞTU!

İran'da 3 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.

ÖLÜ SAYISI ÖNCEKİ GÜNE GÖRE AZALDI

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi. Bir önceki gün ölüm sayısı daha yüksekti.

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Son dakika: İran'da 11 milletvekiline daha Koronavirüs teşhisi kondu!
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