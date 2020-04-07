Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Uzman virologdan dikkat çeken açıklama! Sıcak hava corona virüsü engelliyor mu?

SON DAKİKA: Uzman virologdan dikkat çeken açıklama! Sıcak hava corona virüsü engelliyor mu? Tüm dünyaya tıp uzmanlarını dahi şaşkınlık içerisinde bırakan bir hızla yayılım gösteren koronavirüse ilişkin uluslararası ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Öte yandan Nisan ayıyla birlikte bahar mevsiminin de yavaş yavaş hava sıcaklıklarını yükseltmesiyle birlikte tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen corona virüsüne ilişkin Sıcak hava corona virüsü engelliyor mu? sorusu herkesin aklında bir umut ışığı belirmesini sağladı. Uzman Virolog Thomas Pietschmann tarafından yapılan açıklamada bu kritik soruyla ilgili dikkat çeken detaylara değindi. İşte son dakika coronavirüs habrinin tüm ayrıntıları…