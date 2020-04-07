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Trump'tan açıklaması!

Covid-19 gelişmelerine ilişkin günlük basın açıklaması sırasında soruları yanıtlayan Trump, 'in, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonrasında 'li petrolcülerden üretimi kısmalarını istemesi durumunda, bunu değerlendireceğini vurguladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:19 ABONE OL
Trump'tan OPEC açıklaması!

Trump ayrıca, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana ortaya çıkan büyük talep gerilemesi nedeniyle üretimin zaten yüzde 40 dolayında kısıldığının da altını çizdi.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar; ancak, ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.
OPEC kaynaklarına göre OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe günü video konferansı aracılığıyla TSİ 17:00'de düzenlenecek.

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Trump'tan OPEC açıklaması!
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