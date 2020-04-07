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Ucuz alışveriş için sınırı geçerken yakalandı

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Ucuz alışveriş için sınırı geçerken yakalandı
FRANSA'nın güneyindeki İspanya sınırında bulunan Perpignan'da yaşayan bir adam, bölgede yaşayan diğer insanların da sık sık yaptığı gibi sigara, alkol, gıda v.b. ürünlerin daha ucuza satıldığı İspanya tarafına geçmek istedi. Jandarma tarafından seyahat kısıtlaması nedeniyle geri çevrilen adam bu kez yaya olarak Pirene Dağları'ndan geçiş yapmak istedi. Ancak dağda mahsur kalan ve yardım isteyen Fransız, helikopterle kurtarıldı. İsmi açıklanmayan Fransız vatandaşına karantina kurallarını ihlal ettiği için 135 euro (yaklaşık 985 TL) para cezası verildi.
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Ucuz alışveriş için sınırı geçerken yakalandı
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