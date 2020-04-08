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'de Asyalı kadına asitli saldırı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 14:38 ABONE OL
ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı!

Brooklyn bölgesinde yaşayan Asyalı bir kadın, çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adam tarafından asitli saldırıya uğradı. Çin?in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü ABD'de, bu tip ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği ifade edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Asyalı kadının akşam saatlerinde çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adamın kendisine arkadan yaklaşıp kafasından aşağıya asit döktüğü ve hızlıca kaçtığı görüldü.

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ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı!
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