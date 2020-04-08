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’de 'Evde kalın' çağrısı yapan başkanın eşi partide yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan 'de, Alton kentinin Belediye Başkanı 'ın eşi salgına karşı "evde kalın" mesajının ardından bir barda düzenlenen partide yakalandı. Polis tarafından basılan barda ortaya çıkan belediye başkanın eşi gözaltına alınırken, gözaltıyla ilgli açıklamalarda bulunan belediye başkanı Walker, " Eşim karantina kararına uymadı. Cezasını çeksin" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 16:24 ABONE OL
ABD’de 'Evde kalın' çağrısı yapan başkanın eşi partide yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan ABD'de, Alton kentinin Belediye Başkanı Brant Walker'ın eşi salgına karşı "evde kalın" mesajının ardından bir barda düzenlenen partide yakalandı. Polis tarafından basılan barda ortaya çıkan belediye başkanın eşi gözaltına alınırken, gözaltıyla ilgli açıklamalarda bulunan belediye başkanı Walker, " Eşim karantina kararına uymadı. Cezasını çeksin" dedi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton ilçesi Belediye Başkanı Brant Walker'ın eşi Shannon Walker, polisin barda gerçekleşen bir partiye düzenlediği baskın sonucunda yakalandı. Karantina ihlali gerekçesiyle gerçekleşen operasyonun ardından Brant Walker, "Eşim kendi kararlarını verebilecek bir yetişkin ve bu durumda çarpıcı bir yargı eksikliği sergilemiştir" açıklamasını yaparken; eşinin özel muamele görmemesi konusunda talimat verdiğini de belirtti. Karantina yasağına uymayan Shannon Walker hakkında 364 güne kadar hapis cezası ya da 2 bin 500 dolar para cezası öngörülüyor.

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ABD’de 'Evde kalın' çağrısı yapan başkanın eşi partide yakalandı
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