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'den 'da sağlık kurumlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (), 'da sağlık kurumlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:34 ABONE OL
AB'den Libya'da sağlık kurumlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da sağlık kurumlarını ve son olarak da başkent Trablus'taki El-Hadra Hastanesini hedef alan saldırıların durdurulması gerektiği ve kabul edilemez olduğu bildirildi.

Libya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken El-Hadra Hastanesi'ne düzenlenen saldırının üzüntü verici olduğuna değinilen açıklamada, taraflardan uluslararası hukuka uymaları istendi.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, salgın hastanesi olarak tahsis edilen El-Hadra Hastanesini hedef aldığını duyurmuştu.

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AB'den Libya'da sağlık kurumlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısı
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