Almanya’daki Türk terziler maske dikiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Merkel, Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınının tüm AB üyelerini etkilendiğini belirterek Avrupa'nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin çıkarına olacağını ifade etti.Öte yandan Almanya'da yaşayan birçok Türk terzi, kumaştan maske üreterek salgınla mücadeleye destek veriyor. Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran, koronavirüsten dolayı insanların önlem amaçlı kullanmak için maske bulamadıklarından endişe duyduklarını belirtti.Kıran, müşterilerden maske talebinin artması üzerine üretime geçtiklerini belirterek, "Bu kumaşları tedarik ederken kadınlar ve erkekler için farklı renklerde seçiyoruz. Çocuklar için de futbol amblemli yapıyoruz. Müşterilerimiz rağbet gösteriyor" dedi.