Boris Johnson’ın durumu kritik

Dünya basınının gözü 3 gündür İngiltere'de. Kovid- 19 virüsü kapan ülkenin Başbakanı Boris Johnson'ın (55) pazar gecesi yoğun bakıma alınmasının ardından zatürree olmadığı açıklandı. İngiliz siyasetçi şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan en üst düzey isim oldu. Aile üyelerinden birinde Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine kendini karantinaya alan İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, "Gerçek bir mücadele veriyor. Onun için dua ediyoruz" açıklamasını yaptı.27 Mart'ta teşhis konulan Johnson, o tarihten beri kendisini izole etmiş, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti. Öte yandan Başbakan Boris Johnson'a Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor.Sosyal medyada #PrayForBoris (Boris için dua edelim) etiketiyle destek kampanyası başlatılırken, siyasiler de Boris Johnson'a şifa dileyen mesajlar yayımladı. Johnson'ın yakın dostu ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi bir dostum olan Johnson'a en iyi dileklerimi iletiyorum. Yoğun bakıma alınmak ciddi bir mesele. Amerikan halkı, Johnson için dua ediyor" açıklamasını yaptı.