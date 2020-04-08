CHP’li Mürsel Alban’a Otluk ayarı

Türkiye'nin tüm şehirlerinde olduğu gibi Muğla'da da koronavirüs önlemleri alındı. Devletin tüm kurumları alınan kararları Muğla şehrinde uyguluyor. Devlete ait tüm misafirhaneler, tüm öğrenci yurtları da Muğla'da sağlık çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum: Kendi canlarını yok sayarak mücadele eden sağlık emekçilerine Marmaris'teki Yazlık Sarayın kapılarını açın. Bu Yazlık Sarayı yurt genelindeki sağlık emekçileri ve ailelerinin kullanımına tahsis edin. Asıl fedakârlık bu olacaktır" demesine sert tepki geldi.

CHP'li vekilin açıklamasının politik bir amaç güttüğünü söyleyen AK Partili Demir, "Pandemi ile mücadele için Muğla Valiliğimizce her türlü önlem alındı. Sağlıkçılarımız için de bütün olanaklar seferber edildi. Devlete ait tüm misafirhaneler, tüm öğrenci yurtları sağlık çalışanlarımızın istifadesine sunulduğunu ve koronavirüs salgınıyla mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışanlar, politik amaç güdenler gözlerden kaçmıyor. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların destekleriyle Muğla Pandemi Kurulumuz son derece etkin bir şekilde çalışma yürütüyor" diye açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN SÜRECİ YÖNETME BİÇİMİ DİĞER ÜLKELERDEN TAKDİR GÖRDÜ"

Dünyanın içinden geçtiği süreç, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomik ve toplumsal boyutta en büyük buhran olarak kabul gördüğünü belirten AK Partili Demir, "Dünyanın diğer lider devletlerinin başkanları gibi salgın küçük görülmedi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm bakanlarımız en üst düzeyde alarma geçti. Çok hızlı biçimde bir Bilim Kurulu oluşturularak vatandaşlarımız oldukça şeffaf biçimde bilgilendirildi ve bu devam ediyor. Türkiye'nin süreci yönetme biçimi diğer ülkelerden takdir gördü. Dünyanın birçok ülkesinde olmayan uygulamalarla vatandaşlarımızın mağdur edilmeleri önlendi. Muğlamızda da Sayın Valimizin başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve diğer kurumlarımızın destekleriyle İl Pandemi Kurulumuz son derece etkin çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

"MUĞLA'DA DEVLETİN TÜM MİSAFİRHANELERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇIK!"

Dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkede her alanda ciddi bir başarı kaydedildiğini vurgulayan AK Partili Yavuz Demir, CHP'li milletvekili Alban'ın Muğla hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Vekil Demir sözlerine şöyle devam etti: "Bilgisinin olmadığı anlaşılan bir konuya açıklık getirmek isterim. Salgınla mücadelenin en başından bu yana, ülkemiz genelinde olduğu gibi Muğlamızda da sağlık çalışanlarımızın evlerinin dışında ücretsiz biçimde konaklayabilmesi için devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. Devlete ait tüm misafirhaneler, tüm öğrenci yurtları sağlık çalışanlarımızın istifadesine sunuldu. Kamuoyunu temsil görevinde bulunan bir kişinin, Muğla halkını doğru bilgilendirme sorumluluğu var."

AK PARTİLİ YAVUZ DEMİR, CHP'Lİ VEKİLİ Mİ İŞARET ETTİ?

CHP'li vekilin son derece anlamsız bir polemik yaratmaya çalıştığını belirten Yavuz Demir, üniversite hastanesine yakın yerdeki arazi ve binayı işaret etmesi düşündürdü. Kamuoyunda CHP'li vekile veya aile etrafına ait bir arazi ya da bina mı olduğu sorusunun cevabını sorgulanmasına neden oldu.

AK Partili Milletvekili Demir şunları söyledi: "Sayın vekilin getirdiği öneri yerine, Muğla'da Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanemize yakın bölgelerde büyük arazi ve binalara sahip vatandaşlarımızın bir iyi niyet gösterip buraları sağlık çalışanlarımızın kullanımına açmalarını talep etmemiz gerekmez mi? (!) Böylesine kritik bir süreçte ülkemizde tüm kişi ve kuruluşlar fedakarca çalışırken böyle bir meseleden son derece anlamsız bir polemik yaratmanın hiçbir yararı olmadığını düşünüyorum."