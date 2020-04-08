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’i ikinci dalga vurabilir

Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Çin’i ikinci dalga vurabilir
Çin'de, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde dışarıya çıkışlar arttı. Uzmanlar ise tedbirlerin birden kaldırılmasının, Çin'de ikinci dalga Covid-19 salgınına sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. İngiliz Lancet Public Health tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, virüsün çıkış merkezi olan Vuhan'da uygulanan izolasyon ve sıkı tedbirlere nisan ayında devam edilmemesi durumda, ağustos ayında olası ikinci bir Kovid-19 salgını gelecek.
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Çin’i ikinci dalga vurabilir
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