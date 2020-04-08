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Coronavirüse aldırmadılar! hastanede, İngiliz halkı parklarda...

ngiltere'de Başbakan 'un hastanede korona virüs tedavisi devam ederken, yetkililer halkı sık sık dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Normal şartlarda yağmurlu ve rüzgarlı bir hava durumuna sahip olan ancak 'de korona ile mücadele edildiği bugünlerde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle halk kendini sokaklara attı. Yetkililerin, uyarılarına aldırış etmeyen Londralılar parklara, oyun alanlarına akın ederek korona virüsüne rağmen sıcak havanın tadını çıkardı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:31 ABONE OL
Coronavirüse aldırmadılar! Boris Johnson hastanede, İngiliz halkı parklarda...

İngiltere'de halk korona virüs salgınına karşı yapılan uyarılara aldırış etmeden sıcak havayı fırsat bilerek kendini parklara attı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'un hastanede korona virüs tedavisi devam ederken, yetkililer halkı sık sık dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Normal şartlarda yağmurlu ve rüzgarlı bir hava durumuna sahip olan ancak İngiltere'de korona ile mücadele edildiği bugünlerde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle halk kendini sokaklara attı. Yetkililerin, uyarılarına aldırış etmeyen Londralılar parklara, oyun alanlarına akın ederek korona virüsüne rağmen sıcak havanın tadını çıkardı. Hükümetin yaptığı evden çıkmayan ve sosyal mesafeyi koruyun açıklamalarını dinlemeyen bazı İngilizler, grup halinde spor yaparken, bazı İngilizler ise tek başına koşmayı tercih etti.

"EVDEN ÇIKMAYIN, SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında İngilizlere evlerinde kalmalarını ve mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Dışişleri Raab, "Ülke olarak birçok zorluğun üstesinden geldik. Sizlerden temennimiz, hükümetimizin belirlediği kurallara uymak ve evlerden çıkmamaktır. Aynı zamanda sosyal mesafeyi de korumayı unutmamalıyız. El birliğiyle bu zorlu süreci de atlatacağımıza iniyorum. İngiltere Sağlık Örgütü'ne (NHS) hep birlikte destek vermek ve güvenmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

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Coronavirüse aldırmadılar! Boris Johnson hastanede, İngiliz halkı parklarda...
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