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Coronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer Wuhan'dan son dakika haberi! Karantina sonrası ilk gün...

Coronavirüsün ortaya çıktığı ilk yer olan 'in Wuhan kentinden son dakika haberi geldi. Yaklaşık 11 haftadır karantinada olan Wuhan'da hayat normale dönüyor. Karantinanın sona ermesinin ardından tren ve uçak seferleri yeniden başladı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:19 ABONE OL
Coronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer Wuhan'dan son dakika haberi! Karantina sonrası ilk gün...

Bugün Wuhan'ı 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.
Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan iç uçuşlar da bugün itibarıyla yeniden başladı. Karantina sonrası ilk günde toplam 200 uçuş gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi. Korona virüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.

WUHAN'DA 50 BİN VAKA

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Wuhan'da şu ana kadar 50 binin üzerinde vaka görülürken, salgında 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, Çin anakarasında dün yeni korona virüsü salgınında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, can kayıplarının Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaleti ile Şanghay kentinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle Çin'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 333'e yükseldi. Komisyon, Çin anakarasında dün 62 yeni korona virüs vakasının kayıtlara geçtiğini, vakalardan 59'unun yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı.

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Coronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer Wuhan'dan son dakika haberi! Karantina sonrası ilk gün...
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