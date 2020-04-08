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İngilizlerden ilginç yorum! , corona virüs salgınının sonu mu?

salgını dünya genelinde hızla yayılırken salgının ne zaman biteceği merak konusu haline geldi. Ülkeler coronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler almaya devam ederken cornavirüs salgınının biteceği tarih ile ilgili ilginç yorumlar geliyor. Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "" birçok ülkede görüntülendi. halkı Süper Ay'ın görünmesini koronavirüsten kurtuluş olarak niteledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:02 ABONE OL
İngilizlerden ilginç yorum! Süper Ay, corona virüs salgınının sonu mu?

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de Ay'ın Dünya'ya en çok yaklaştığı gün olan 'Pembe Süper Ay', halk tarafından koronavirüs salgınının sona ermesi olarak yorumlandı.

KORONAVİRÜS SALGININDAN KURTULUŞ!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi. Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından koronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği şeklinde yorumlandı. Nisan ayında gözlemlenen Süper Ay, eski zamanlarda doğada açan çiçeklerin renginden dolayı Amerikan Yerlileri tarafından, 'Pembe Süper Ay' olarak isimlendirmişti.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.

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İngilizlerden ilginç yorum! Süper Ay, corona virüs salgınının sonu mu?
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