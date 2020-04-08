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’da robotlu mezuniyet töreni

Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Japonya’da robotlu mezuniyet töreni
Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), koronavirüs sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi. Törende görevli olan 4 öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı. Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı.
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Japonya’da robotlu mezuniyet töreni
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