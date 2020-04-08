Rusya'dan sonra Fransa için de kötü haber geldi! Böylesi görülmedi

Fransa Merkez Bankası, corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin büyük ölçüde durması sonucu ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 daralma beklediğini açıkladı.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANS

Söz konusu daralma, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeyreklik bazda en büyük daralma olacak ve Fransa'da geniş çaplı huzursuzluk, kitlesel öğrenci protestoları ve genel grevlerin yaşandığı 1968'in ikinci çeyreğinde görülen yüzde 5.3'lük daralma rekorunu aşacak.

Fransa'da 17 Mart'tan bu yana ülke çapında uygulanan tecrit önlemleri resmi olarak 15 Nisan'da sona erecek ancak hükümet, sürenin uzatılabileceği konusunda uyardı.

HER İKİ HAFTA YILLIK BÜYÜMEDEN YÜZDE 1,5 YİYOR

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı analiz eden Fransa Merkez Bankası Mart ayındaki evde kalma önlemleri nedeniyle ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte bir oranında azaldığını tespit etti.

Fransa Merkez Bankası, resmi istatistik kurumu INSEE ve bağımsız araştırma kuruluşlarının projeksiyonlarına paralel olarak, ülkenin tecrit altında geçirdiği her iki haftalık dönemde yıllık ekonomik faaliyetin 1.5 yüzde puan azalacağını öngördü.

Fransa Merkez Bankası'nın tespitleri 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 8,500 şirkete gönderilen anketin sonuçlarına dayandırıldı.

Ankete verilen yanıtlar, sanayide kapasite kullanımının Şubat ayındaki yüzde 78 düzeyinden Mart ayında ortalama yüzde 56 ile tarihi dip seviyeye indiğini gösterdi. Sektörel bazda en düşük kapasite kullanım oranı yüzde 41 ile otomotiv sanayinde görüldü.



Fransa Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi

Fransa'dan getirilen Türk TIR şoförü kabus dolu günleri anlattı: Her şeyi o anladık, Türkiye cennet...