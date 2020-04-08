Siyahiler daha çok ölüyor

ABD'de siyahlarla beyazlar arasındaki fırsat eşitsizliği, koronavirüsten ölümlere de yansıdı. Nüfusunun sadece yüzde 29'unu siyahların oluşturduğu Chicago kentinde, koronavirüsten ölenlerin yüzde 70'inin siyah olduğu açıklandı. Chicago'nun da içinde bulunduğu Illinois eyaletinin genelindeyse ölümlerin yüzde 30'unun, nüfusun yüzde 14.6'sını oluşturmasına rağmen siyahlar arasında yaşandığı belirtildi.Eyalet Valisi JB Pritzker, sağlık sistemi kalitesinde geçmişte de var olan farklılıkların virüs tarafından göz önüne serildiğini itiraf etti. Chicago'da siyahların oturduğu mahallelerdeki yaşam süresinin ortalama 16 yıl daha kısa olduğu bilinirken, Vali Pritkzer, "Halk için zaten eşit olmayan bir sağlık sistemi varken, Kovid-19 gibi bir şeyle karşılaştığınızda bu durum tırmanıyor. Çok endişeliyim" dedi.Pensilvanya eyaletinin Allentown kasabasında yaşayan Türk toplumu üyesi G.G. adlı kadın ile New Jersey eyaletinin Paterson kentinde ikamet eden M.D. isimli Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti.Koronavirüs salgınının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 418 bini aştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 81 bin 507 kişi öldü ve 301 bin 471 kişi iyileşti.* Çin'de dün ilk defa yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Dün 32 yeni Kovid- 19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'a yükseldiği, 89 kişinin tedavi edildiği açıklandı.* İspanya'da 4 gündür Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm ve vaka artışlarındaki düşüş dün tekrar yükselişe geçti. Vaka sayısının 140 binin üzerine çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 743 kişi hayatını kaybetti* İtalya'da son 24 saatte 604 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 17 bin 127'ye çıktı.* Antarktika'dan dönen ve 80 yolcusunda Kovid-19 çıkan yolcu gemisi Uruguay'da karantinaya çekildi.* Japonya hükümeti, Tokyo ve Osaka dahil 7 eyalette olağanüstü hal şartlarının bir ay süreyle uygulanacağını açıkladı.* İran'da 11 milletvekilinin daha Kovid- 19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.* Filipinler'de salgınından dolayı dışarı çıkma yasağını ihlal eden 63 yaşındaki bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.* İspanya İslam Komisyonu Başkanı Riay Tatari, yeni tip koronavirüs nedeniyle öldü.* Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde aşçı olarak görev yapan Ahmet Eğri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.ABD'de salgının merkezi New York'ta Wyckoff Heights Medical Center sağlık çalışanlarının salgınında ölenlerin cenazelerinin, mobil morg tırlarına taşıdığı görüntülendi.