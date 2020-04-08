Son Dakika Haberi | ABD’de corona virüsü vaka sayısı 400 bini aştı! Ölü sayısı hızla artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni koronavirüs vakalarının sayısı Çarşamba sabahı erken saatlerde rapor edilen verilere göre 50 eyalette, Columbia Bölgesi, Porto Riko, Guam ve ABD Virgin Adaları'nda çok hızlı bir şekilde yükseliyor. ABD koronavirüs ölümleri 12.895'e ulaştı, toplam vaka 400 bini geçerek yarım milyona yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, en az 400 bin onaylanmış corona virüsü vakası var ve bu vakaların en az 12.895'i ölümle sonuçlandı. ABD'nin ardından en yüksek vaka sayısı İspanya ve İtalya'da bulunuyor. Şu ana kadar İspanya'da 141.942 ve İtalya'da 135.586 vaka bildirildi.

ABD'deki corona virüsü ölümlerinden 5.489'i veya ülke genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 43'ü New York'ta, New Jersey'de 1.232 ve Michigan'da 845'te meydana geldi.

Teşhis edilen vakalar açısından, New York, en yakın 139,876 onaylı vaka ile en yüksek vaka sayısı olan eyalet olmaya devam ediyor.